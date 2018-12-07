Пт, 7.12.2018
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Избрана преемница Ангелы Меркель

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

ФОТО: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.

Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

В первом туре выборов участвовали Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на съезде ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Позднее в тот же день она объявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

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