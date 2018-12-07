Избрана преемница Ангелы Меркель

В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на съезде ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Позднее в тот же день она объявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.