Избрана преемница Ангелы Меркель
7 декабря 2018, 18:40
Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.
Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.
В первом туре выборов участвовали Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.
В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на съезде ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Позднее в тот же день она объявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.