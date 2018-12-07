Ида-Вируская центральная больница начнет взимать плату за пропущенный визит

С нового года Ида-Вируская центральная больница вводит штрафные санкции: если пациент не приходит на прием и не сообщает об этом по крайней мере за 24 часа до назначенного времени, то во время следующего посещения больница имеет право взыскать с пациента двойную визитную плату.

Мнения жителей Вирумаа по этому поводу разделились: одни считают, что это слишком жесткая мера, другие - что это строго, но справедливо.

В руководстве больницы отметили, что бывают непредвиденные обстоятельства, при которых каждый случай рассматривается отдельно, главная цель - дисциплинировать клиентов больницы, а не наказывать их.