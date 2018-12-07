Пт, 7.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Ида-Вируская центральная больница начнет взимать плату за пропущенный визит

Ида-Вируская центральная больница начнет взимать плату за пропущенный визит

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Центральная больница Ида-Вирумаа

ФОТО: Facebook

Двести тысяч визитов к врачам-специалистам в год проходит в Ида-Вируской центральной больнице, пять процентов больных не приходят к врачам, даже не предупреждая их об этом, пишет Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

С нового года Ида-Вируская центральная больница вводит штрафные санкции: если пациент не приходит на прием и не сообщает об этом по крайней мере за 24 часа до назначенного времени, то во время следующего посещения больница имеет право взыскать с пациента двойную визитную плату.

Мнения жителей Вирумаа по этому поводу разделились: одни считают, что это слишком жесткая мера, другие - что это строго, но справедливо.

В руководстве больницы отметили, что бывают непредвиденные обстоятельства, при которых каждый случай рассматривается отдельно, главная цель - дисциплинировать клиентов больницы, а не наказывать их.

В больнице отметили, что нововведение оттягивали до последнего, но его пришлось внедрить, поскольку число случаев, когда больные не приходили на приемы и не предупреждали об этом, стало слишком большим.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ