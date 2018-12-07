Власти Таллинна: борьба с гололедицей на тротуарах - задача собственников участков

Таллиннский коммунальный департамент в пятницу напомнил, что в условиях гололедицы и снегопада за расчистку и состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают, и что меры по борьбе с гололедицей следует принимать не только по утрам, но при необходимости - в течение всего дня.