Пт, 7.12.2018
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  • Власти Таллинна: борьба с гололедицей на тротуарах - задача собственников участков

Власти Таллинна: борьба с гололедицей на тротуарах - задача собственников участков

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В Таллинне на улицах очень скользко.

ФОТО: Liis Treimann

Таллиннский коммунальный департамент в пятницу напомнил, что в условиях гололедицы и снегопада за расчистку и состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают, и что меры по борьбе с гололедицей следует принимать не только по утрам, но при необходимости - в течение всего дня.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, на территории Таллинна следует для посыпки тротуаров использовать каменную крошку с диаметром зерен в 2-6 мм. Применение соли на тротуарах запрещено.

Собственников недвижимости просят следить также за состоянием водостоков, так как вытекающая из них вода может привести к образованию опасной для пешеходов наледи.

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