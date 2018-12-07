Власти Таллинна: борьба с гололедицей на тротуарах - задача собственников участков
7 декабря 2018, 19:42
Таллиннский коммунальный департамент в пятницу напомнил, что в условиях гололедицы и снегопада за расчистку и состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают, и что меры по борьбе с гололедицей следует принимать не только по утрам, но при необходимости - в течение всего дня.
Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, на территории Таллинна следует для посыпки тротуаров использовать каменную крошку с диаметром зерен в 2-6 мм. Применение соли на тротуарах запрещено.
Собственников недвижимости просят следить также за состоянием водостоков, так как вытекающая из них вода может привести к образованию опасной для пешеходов наледи.