На эстонском острове закончился бензин

Волостная управа Кихну сегодня в социальных сетях сообщила, что жители Кихну теперь могут начать прогулки пешком и придерживаться здорового образа жизни.
Причина отсутствия топлива - плохая погода. Из-за сильного ветра паром Kihnu Virve сегодня не смог привезти пятитонные грузовики с материка. Волостной старейшина Кихну Ингвар Саар сказал, что на самом деле на остров уже две недели пытались доставить топливо. Но то погода была слишком опасной, чтобы поместить на паром большие грузовики, то места на пароме были забронированы для грузовиков, которые везут материалы для строительства Дома спасателей, пишет Pärnu Postimees.
По словам старейшины, топливо закончилось впервые с тех пор, как в 2015 году была открыта заправка Alexela. Отсутствие топлива, по его словам, усложнит ситуацию для местных жителей. Новая попытка привезти бензин и дизель с материка будет предпринята в понедельник.