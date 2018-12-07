На эстонском острове закончился бензин

Причина отсутствия топлива - плохая погода. Из-за сильного ветра паром Kihnu Virve сегодня не смог привезти пятитонные грузовики с материка. Волостной старейшина Кихну Ингвар Саар сказал, что на самом деле на остров уже две недели пытались доставить топливо. Но то погода была слишком опасной, чтобы поместить на паром большие грузовики, то места на пароме были забронированы для грузовиков, которые везут материалы для строительства Дома спасателей, пишет Pärnu Postimees.