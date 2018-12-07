Департамент обратился с предупреждением ко всем, кто покупает подарки в интернете

Соответствующий требованиям товар обозначен знаком CE и его можно опознать по данным производителя и номеру модели. Значок CE на упаковке и номер модели не заменяют обязательную маркировку на товаре. Перед оформлением заказа в интернет-магазине следует убедиться, что производитель выполнил все обязательства по части размещения маркировки. В случае подозрений стоит обратиться к продавцу за дополнительной информацией. Если вы получите недостаточную или неясную информацию, разумнее будет не покупать товар.

Не соответствующие требованиям электронные устройства запрещено ввозить в Эстонию, Налогово-Таможенный департамент уничтожает их или отправляет обратно отправителю. Больше всего проблем до сих пор было связано с маркировкой устройств, купленных в интернет-магазинах, находящихся за пределами Евросоюза. Часто покупатели не думают, что даже электронные устройства малой мощности, такие как мониторы активности, спортивные часы, GPS навигаторы, электронные заборы для собак и т. д., должны соответствовать европейским требованиям. Требования к электронным устройствам установлены директивами ЕС, соответствие товаров требованиям проверяет Налогово-таможенный департамент при их импорте в Эстонию. Даже единичный товар, заказанный частным лицом, считается импортом. Цель требований - обеспечить безопасность устройств как для пользователей, так и для окружающей среды, а в случае с радиоустройствами - гарантировать их использование без помех.