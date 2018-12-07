Фото: рейсовый автобус попал в аварию в Пярну
7 декабря 2018, 21:21
В Пярну на перекрестке улиц Оя и Кирси машина врезалась в городской автобус №14, пишет Pärnu Postimees.
По сообщению полиции, авария произошла около 19.30.
Во время ДТП в автобусе было около десяти человек, никто из них не пострадал. Автобус и машина достаточно сильно повреждены, в результате чего на дорогу вылилась жидкость. Спасатели ликвидировали последствия утечки.
Движение в районе ДТП было нарушено. К 20 часам оно было восстановлено. Выяснением ущерба займутся страховые службы.