Пт, 7.12.2018
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  • Фото: рейсовый автобус попал в аварию в Пярну

Фото: рейсовый автобус попал в аварию в Пярну

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Avarii Pärnus Oja tänaval

ФОТО: Sirle Matt

В Пярну на перекрестке улиц Оя и Кирси машина врезалась в городской автобус №14, пишет Pärnu Postimees.

По сообщению полиции, авария произошла около 19.30.

Во время ДТП в автобусе было около десяти человек, никто из них не пострадал. Автобус и машина достаточно сильно повреждены, в результате чего на дорогу вылилась жидкость. Спасатели ликвидировали последствия утечки.

Движение в районе ДТП было нарушено. К 20 часам оно было восстановлено. Выяснением ущерба займутся страховые службы.

Авария с автобусом.

ФОТО: Sirle Matt

Авария с автобусом.

ФОТО: Sirle Matt

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