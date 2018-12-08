Фото: под ныммескими соснами ждет новых хозяев уютный дом

Это классический ныммеский дом - деревянный, трехэтажный, площадью 220 квадратных метров, привлекательный как снаружи, так и внутри: с симпатичным дизайном и просторной планировкой.

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2003 году дом в очень хорошем состояниии готов к приему новых хозяев. Буквально залитый светом дом полон любопытных и заботливо выбранных деталей интерьeра.

ФОТО: KV.EE

В семикомнатном доме пять комнат используются как спальни. Отапливается дом с помощью подогрева полов. В кухне имеется дровяная плита, а в гостиной - печь-камин.

ФОТО: KV.EE

Подвал в доме особенно вместителен - 100 м2. Его можно тоже перестроить в жилое помещение.

ФОТО: KV.EE