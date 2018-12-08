Сб, 8.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Фото: под ныммескими соснами ждет новых хозяев уютный дом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

В Нымме выставлен на продажу солидный дом, который с нетерпением ждет новых хозяев, чтобы скоротать с ними зиму, романтично пишет портал Kodustiil

Это классический ныммеский дом - деревянный, трехэтажный, площадью 220 квадратных метров, привлекательный как снаружи, так и внутри: с симпатичным дизайном и просторной планировкой. 

ФОТО: KV.EE

Построенный в 2003 году дом в очень хорошем состояниии готов к приему новых хозяев. Буквально залитый светом дом полон любопытных и заботливо выбранных деталей интерьeра.

ФОТО: KV.EE

В семикомнатном доме пять комнат используются как спальни. Отапливается дом с помощью подогрева полов. В кухне имеется дровяная плита, а в гостиной - печь-камин. 

ФОТО: KV.EE

Подвал в доме особенно вместителен - 100 м2. Его можно тоже перестроить в жилое помещение. 

ФОТО: KV.EE

Подробности о местонахождении, цене, а также другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ