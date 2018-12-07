Фото: двоюродный брат Кадырова убил в аварии двух человек

По данным издания, охрана чиновника забрала телефоны у очевидцев происшествия, чтобы они не опубликовали снимки в сети. Представители Ибрагимова также обошли жителей близлежащих домов, чтобы убедиться в отсутствии у них видеозаписей ДТП.

Рамзан Кадыров, как пишет «Кавказ.Реалии», знает о произошедшем и пытается предотвратить развитие конфликта с родственниками погибших, чтобы те не объявили Ибрагимову кровную месть. Сам предполагаемый виновник ДТП находится в селе Герменчук.