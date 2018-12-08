Чехия заявила о раскрытии сети российских и китайских шпионов

Коуделка таким образом отреагировал на критику чешского президента Милоша Земана, который считается пророссийски и прокитайски настроенным политиком. Сам Земан в связи с опубликованным на этой неделе отчетом спецслужбы обвинил BIS в "пустословии", а сотрудников ведомства - в том, что они не сумели раскрыть ни одного российского или китайского агента.