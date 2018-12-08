Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет и опрокинулся набок

В пятницу в 23.40 на шоссе Таллинн-Тарту, Йыгеваский уезд, Неанурме, произошла авария, передает Postimees.
Ехавший со стороны Таллинна водитель грузовика потерял управление на скользкой дороге, вследствие чего машина вылетела с проезжей части и опрокинулась набок. Когда грузовик еще находился на дороге, было видно, что он направляется в сторону Тарту, однако после аварии он приземлился в кювет таким образом, словно ехал в сторону Таллинна.
Грузовик вез большие бумажные рулоны, которые частично выкатились. К счастью, столкновения с другим автомобилем не произошло, водитель упавшего набок грузовика не пострадал.
В момент несчастного случая шел ледяной дождь, дорога была скользкой. Причиной аварии, видимо, стала скользкая дорога и не соответствующий дорожным условиям выбор скорости.