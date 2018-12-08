Место происшествия в Италии. ФОТО: Stefano Pagliarini / AP / Scanpix

Как минимум шесть человек погибли в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, десятки пострадали. По данным спасателей, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик.

Итальянская газета Repubblica сообщает, что погибли пятеро подростков - два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью.

Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 из них оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Местные спасатели в своем "Твиттере" подтверждают, что пострадавших десятки, но ни точного количества, ни информации об их состоянии не приводят.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

По свидетельствам очевидцев, с которыми поговорила газета Repubblica, давка в клубе Lanterna Azurra началась примерно в час ночи по местному времени (три часа ночи по Москве). В клубе было около тысячи человек, ждавших выступления популярного итальянского рэпера Sphere Ebbasta.

"Мы танцевали, ждали, когда выйдет Sphere Ebbasta, а потом почувствовали резкий запах. Мы побежали к пожарному выходу, но он оказался закрыт. Охрана велела нам возвращаться в зал", - цитирует издание слова одного из пострадавших.