Сб, 8.12.2018
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Российские пары идут медальным курсом, у мужчин доминируют признанные фавориты

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Наталья Забияко – Александр Энберт.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В канадском Ванкувере в борьбу за победу в Гран-При включились танцевальные и спортивные пары. Мужчины откатали произвольную программу и выявили тройку лучших серии Гран-При.

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянин Сергей Воронов занял шестое место. 

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 282,42

2. Шома Уно (Япония) – 275,10

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 263,49

4. Михал Бржезина (Чехия) – 255,26

5. Киган Мессинг (Канада) – 236,05

6. Сергей Воронов (Россия) – 226,44

Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) – 189,43

2. Шома Уно (Япония) – 183,43

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 174,42

4. Михал Бржезина (Чехия) – 166,05

5. Киган Мессинг (Канада) – 156,49

6. Сергей Воронов (Россия) – 143,48

Короткую программу танцевальных пар  выиграли китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – вторые, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – третьи.

Пары

Короткая программа

1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,69

2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,18

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 74,04

Американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью выиграл ритм-танец в финале Гран-при по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место, Александра Степанова и Иван Букин – 4-е.

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 80,53

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 78,30

3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 77,33

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 77,20

5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98

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