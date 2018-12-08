Российские пары идут медальным курсом, у мужчин доминируют признанные фавориты

В канадском Ванкувере в борьбу за победу в Гран-При включились танцевальные и спортивные пары. Мужчины откатали произвольную программу и выявили тройку лучших серии Гран-При.
Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу в финале Гран-при в Ванкувере. Россиянин Сергей Воронов занял шестое место.
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 282,42
2. Шома Уно (Япония) – 275,10
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 263,49
4. Михал Бржезина (Чехия) – 255,26
5. Киган Мессинг (Канада) – 236,05
6. Сергей Воронов (Россия) – 226,44
Произвольная программа
1. Нэтан Чен (США) – 189,43
2. Шома Уно (Япония) – 183,43
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 174,42
4. Михал Бржезина (Чехия) – 166,05
5. Киган Мессинг (Канада) – 156,49
6. Сергей Воронов (Россия) – 143,48
Короткую программу танцевальных пар выиграли китайцы Чэн Пэн и Цзинь Ян, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – вторые, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – третьи.
Пары
Короткая программа
1. Чэн Пэн – Цзинь Ян (Китай) – 75,69
2. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,18
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 74,04
Американский дуэт Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью выиграл ритм-танец в финале Гран-при по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место, Александра Степанова и Иван Букин – 4-е.
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 80,53
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 78,30
3. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 77,33
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 77,20
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 72,98