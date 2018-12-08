Трамп назвал бывшего госсекретаря глупым и ленивым

"Майк Помпео (нынешний глава госдепа - ИФ) отлично работает. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, а я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ужасно ленив", - написал Трамп в твиттере.

По его словам, при новом госсекретаре дела пошли лучше: "Теперь игра идет совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!"

Ранее Тиллерсон выразил мнение, что разница в поведении и его и президента ценностях могла стать причиной его увольнения в марте этого года.

"Я думаю, что это (увольнение с должности госсекретаря - ИФ) было частично связано с тем, что у меня и у Трампа разные стили поведения. У нас разная система ценностей", - сказал Тиллерсон в эфире американского телеканала Си-Би-Эс.

"Когда президент говорил: "Вот то, что я хочу сделать, и вот, как именно", я отвечал ему: "Я понимаю, что вы хотите это сделать, но вы не можете делать это таким образом. Это нарушает закон", - подчеркнул он.

При этом Тиллерсон описал Трампа как весьма недисциплинированного человека, который не любит читать, не любит изучать доклады и не желает вникать в подробности многих вопросов.

"Он действует в соответствии со своими инстинктами, и в некоторых случаях это выглядит, как импульсивность. Но он не стремится действовать импульсивно. Я думаю, он действительно старается поступать в соответствии со своими инстинктами", - считает экс-госсекретарь США.