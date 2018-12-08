Сб, 8.12.2018
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Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии

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Британские военные. Иллюстративное фото.

ФОТО: DANIEL MIHAILESCU/AFP

В следующем году Великобритания намерена усилить своё военное присутствие в Эстонии. Будет проведена ротация войск, увеличено число танков, а летом планируется провести крупные учения с привлечением военно-морского флота, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Если в результате Брекзита Великобритания покинет состав ЕС, войска Соединенного Королевства по прежнему продолжат базироваться в Эстонии.

"Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота. Но на самом деле все эти манёвры индивидуальны и если мы рассмотрим каждый случай в отдельности, то их координирование не является такой уж большой проблемой, так что мы можем с лёгкостью организовать совместную работу разных групп войск", - говорит военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс.

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