Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии

"Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота. Но на самом деле все эти манёвры индивидуальны и если мы рассмотрим каждый случай в отдельности, то их координирование не является такой уж большой проблемой, так что мы можем с лёгкостью организовать совместную работу разных групп войск", - говорит военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс.