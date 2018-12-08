Рост минимальной зарплаты принесет бюджету 14,5 млн евро дополнительного дохода
8 декабря 2018, 10:54
По данным Минфина, повышение минимальной зарплаты с 500 до 540 евро добавит в бюджет страны 14,5 млн евро дополнительного подоходного налога, пишет ERR.
В пояснительной записке постановления правительства о повышении минимальной зарплаты сказано, что под влиянием роста выплат по соцналогу, налогу на рабочую силу, подоходного налога и уровня потребления, увеличится поступление в казну налога с оборота и акцизов.
Расходы на рабочую силу государства и местных самоуправлений вырастут, по оценке министерства, на 3,3 млн евро.
Рост минимальной зарплаты приведет к увеличение связанных с ней компенсаций. Так, например, вырастет родительское пособие, компенсация родительского отпуска и отпуска по уходу.