Сегодня прервется железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну

В субботу вечером, 8 декабря, прервется 90-летнее железнодорожное сообщение на линии Пярну-Таллинн на отрезке, составляющем более 90 км, между Пярну и Лелле. С завтрашнего утра по маршруту Пярну-Лелле-Рапла будет три раза в день курсировать рейсовый автобус.

Ранее правительство приняло решение с 2019 года до завершения строительства Rail Baltic прекратить железнодорожное сообщение с Пярну. Техническое состояние участка не позволяет использовать его для пассажирских перевозок в 2019 году, поскольку для скорости выше 60 км/ч потребовалось бы около 17 млн евро инвестиций, что не было бы разумным решением с учетом строительства Rail Baltic. К 2019 году пассажирские перевозки Лелле-Пярну будут организованы с помощью автобусных линий, но сохранится железнодорожное сообщение Лелле с Таллинном и Вильянди.