На выходных в центре Astri Keskus будут представлены ученические фирмы

В субботу, 8 декабря, традиционные рождественские ярмарки ученических фирм пройдут в Нарве, Пярну и впервые в этом году – в Виймси. Всего на ярмарках со своими товарами и услугами будут представлены около 200 ученических фирм.

Тех, кто еще ищет рождественские подарки, ждет широкий выбор: съедобные паззлы, большие творожные сырки, бамбуковые соломинки для напитков, многоразовые дизайнерские дождевики, сделанные из автомобильных шин ремни для брюк, подушки со встроенными колонками, вывески-указатели для хуторов и многое другое.

Директор JA Eesti Керсти Лоор отметила, что в этом году ключевыми словами в отношении многих товаров являются «повторное использование» и «экологичность», и конечно каждый найдет здесь что-то для себя – выбор очень широк.

Всего по состоянию на начало декабря в этом учебном году разрешения на деятельность получили 266 ученических фирм. Процесс ходатайства начали еще 70 предприятий. В настоящее время в работу ученических фирм вовлечены уже 840 учеников со всей Эстонии.

Лоор отметила, что, вероятно, этот год станет рекордным по числу ученических фирм. «Большому интересу способствуют все наши учителя-руководители, которые вдохновляют молодежь, а также, смеем надеяться, представленный этой осенью наш новый учебник по экономике для молодежи», - сказала Лоор.

Рождественские ярмарки ученических фирм:

8 декабря – НАРВА, ВИЙМСИ, ПЯРНУ

Центр Astri Keskus. 12:00-17:00

Центр Viimsi Keskus. 12:00-17:00

Pärnu Kaubamajakas. 10:00-15:00

Центр Pärnu Keskus. 10:30-16:00

15 декабря – ТАРТУ

Tartu Kaubamaja. 11:00-15:30

22 декабря – РАПЛА