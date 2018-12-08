Цены на бензин в Таллинне продолжают расти

На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки был в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. Самое дорогое дизельное горючее также было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге стоимость бензина и дизельного горючего на АЗС Circle K на этой неделе уменьшилась на 1,6% - до 1,239 евро за литр. Цена на бензин в Риге уменьшается шестую неделю подряд, на дизельное горючее - пятую неделю подряд.

В Вильнюсе, как и в Риге, цена на бензин 95-й марки и на дизельное горючее вторую неделю держится на одном уровне. В Вильнюсе цены на этой неделе уменьшились на 6,2% - до 1,094 евро за литр.

В Таллине после шестинедельного спада цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K выросла на 2,8% до 1,299 евро за литр. Цена дизельного горючего, которое до того в течение восьми недель дешевело, повысилась на этой неделе на 1,1% - до 1,349 евро.