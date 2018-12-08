Цены на бензин в Таллинне продолжают расти

На минувшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе наблюдалось снижение цен на горючее, а в Таллине они выросли, свидетельствуют данные агентства BNS.
На этой неделе самый дорогой бензин 95-й марки был в Таллине, далее следуют Рига и Вильнюс. Самое дорогое дизельное горючее также было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.
В Риге стоимость бензина и дизельного горючего на АЗС Circle K на этой неделе уменьшилась на 1,6% - до 1,239 евро за литр. Цена на бензин в Риге уменьшается шестую неделю подряд, на дизельное горючее - пятую неделю подряд.
В Вильнюсе, как и в Риге, цена на бензин 95-й марки и на дизельное горючее вторую неделю держится на одном уровне. В Вильнюсе цены на этой неделе уменьшились на 6,2% - до 1,094 евро за литр.
В Таллине после шестинедельного спада цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K выросла на 2,8% до 1,299 евро за литр. Цена дизельного горючего, которое до того в течение восьми недель дешевело, повысилась на этой неделе на 1,1% - до 1,349 евро.
Цена автогаза на этой неделе не уменьшалась ни в Таллине, ни в Риге и составила соответственно 0,629 евро и 0,605 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 3,8% - до 0,503 евро за литр.