Водители, будьте осторожны!

В Центральной и Восточной Эстонии местами небольшой снег и мокрый снег, на островах ожидаются интенсивные осадки. Днем на материковой части страны дождь и мокрый снег, на востоке страны дождь и мокрый снег, гололедица. Температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. В Центральной и Восточной Эстонии сильная гололедица.

Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или и влажным после обработки реагентами.