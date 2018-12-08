Сб, 8.12.2018
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Водители, будьте осторожны!

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Гололедица. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Центр управления дорожным движением предупреждает водителей, что на многих дорогах будет скользко, передает BNS.

В Центральной и Восточной Эстонии местами небольшой снег и мокрый снег, на островах ожидаются интенсивные осадки. Днем на материковой части страны дождь и мокрый снег, на востоке страны дождь и мокрый снег, гололедица. Температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла. В Центральной и Восточной Эстонии сильная гололедица.

Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было преимущественно влажным или и влажным после обработки реагентами.

Департамент шоссейных дорог напоминает водителям , что на шоссе с четырехполосным и трехполосным движением на второй полосе следует проявлять особенную осторожность, поскольку если на первой полосе ехать комфортно, то по второй полосе из-за применения средств против гололедицы ехать следует медленнее.

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