Сб, 8.12.2018
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  • Руководитель Продуктового банка: в Эстонии здоровая еда очень дорогая

Руководитель Продуктового банка: в Эстонии здоровая еда очень дорогая

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Овощи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Z Jan / Panther Media / Scanpix

По словам руководителя Продуктового банка Пийта Бурфейна, еда в Эстонии очень дорогая, а особенно дорогая свежая и полезная пища. Он отметил, что даже в Нидерландах цены ниже, чем в Эстонии, передает Rus.ERR.

"Зачастую качество ниже, но цена выше, особенно зимой. С молочными продуктами и мясом все в порядке, но многое другое, например, фрукты и овощи, а также импортные продукты, дорого. Еда здесь очень дорогая, и государство по-прежнему устанавливает ставку налога с оборота в 20%, что является самой высокой в Европе", - сказал Бурфейн в передаче ETV Ringvaade.

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