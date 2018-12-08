Руководитель Продуктового банка: в Эстонии здоровая еда очень дорогая
8 декабря 2018, 11:55
По словам руководителя Продуктового банка Пийта Бурфейна, еда в Эстонии очень дорогая, а особенно дорогая свежая и полезная пища. Он отметил, что даже в Нидерландах цены ниже, чем в Эстонии, передает Rus.ERR.
"Зачастую качество ниже, но цена выше, особенно зимой. С молочными продуктами и мясом все в порядке, но многое другое, например, фрукты и овощи, а также импортные продукты, дорого. Еда здесь очень дорогая, и государство по-прежнему устанавливает ставку налога с оборота в 20%, что является самой высокой в Европе", - сказал Бурфейн в передаче ETV Ringvaade.