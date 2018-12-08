Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки

В Языковую инспекцию поступила жалоба на одно из квартирных товариществ на улице Коорти, согласно которой, на информационной доске был плохо виден эстонский текст объявления, пишет Postimees.
По мнению подавшего жалобу, эстонский текст был плохо виден, поскольку он был написан ниже текста на русском языке. Инспекция в ходе проверки выяснила, что заявление соответствует действительности. Выяснилось также, что эстонский текст объявления содержит ошибки.
Инспекция напомнила председателю правления КТ, что, согласно Закону о языке, извещения должы быть написаны на эстонском. К тексту на государственном языке может быть добавлен перевод на другие языки, но эстонский текст должен стоять на первом месте и быть виден не хуже остальных.
Языковая инспекция попросила КТ исправить ситуацию не позднее 10 января 2019 года.