Сб, 8.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский
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  • Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки

Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки

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Vead avalikus teabes.

ФОТО: Keeleinspektsioon

В Языковую инспекцию поступила жалоба на одно из квартирных товариществ на улице Коорти, согласно которой, на информационной доске был плохо виден эстонский текст объявления, пишет Postimees.

Vead avalikus teabes.

ФОТО: Keeleinspektsioon

По мнению подавшего жалобу, эстонский текст был плохо виден, поскольку он был написан ниже текста на русском языке. Инспекция в ходе проверки выяснила, что заявление соответствует действительности. Выяснилось также, что эстонский текст объявления содержит ошибки.

Инспекция напомнила председателю правления КТ, что, согласно Закону о языке, извещения должы быть написаны на эстонском. К тексту на государственном языке может быть добавлен перевод на другие языки, но эстонский текст должен стоять на первом месте и быть виден не хуже остальных.

Языковая инспекция попросила КТ исправить ситуацию не позднее 10 января 2019 года.

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