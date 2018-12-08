Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки

По мнению подавшего жалобу, эстонский текст был плохо виден, поскольку он был написан ниже текста на русском языке. Инспекция в ходе проверки выяснила, что заявление соответствует действительности. Выяснилось также, что эстонский текст объявления содержит ошибки.

Инспекция напомнила председателю правления КТ, что, согласно Закону о языке, извещения должы быть написаны на эстонском. К тексту на государственном языке может быть добавлен перевод на другие языки, но эстонский текст должен стоять на первом месте и быть виден не хуже остальных.