График: смотрите, сколько автомобилей в год продают в Эстонии

Вчера Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) сообщил, что в ноябре было продано на 0,1% меньше автомобилей, чем год назад в это же время. В действительности количество проданных автомобилей уменьшилось уже в сентябре и октябре.

Всего в течение одиннадцати месяцев было продано 24 274 новых легковых автомобиля, что превышает на 5,4% тот же показатель прошлого года. Согласно этому, рынок новых автомобилей немного успокоился. В прошлом году объем продаж вырос более чем на 10%. В 2007 году в Эстонии было продано 31 000 легковых автомобилей. Согласно прогнозам, сегодня эта цифра составляет 25 500 легковых автомобилей.

Самыми популярными в ноябре этого годы были маленькие автомобили среднего класса, объемы их продаж составили 25,2%. Затем идут среднеразмерные внедорожники (23,1%) и маленькие внедорожники (16,3%). На экспорт ушло 89 новых легковых автомобилей.

Самой популярной маркой стала Toyota, автомобилей этой марки в ноябре было продано 299. Также в ноябре были популярны Škoda и Volkswagen, автомобилей этих марок было продано 235 и 221. Самыми популярными моделями стали также автомобили Toyota: первое место в рейтинге заняла RAV4, ее потребители купили 92 раза, на втором месте расположилась Auris с 76 проданными автомобилями. Третье место занял Volkswagen Passat с 72 машинами.