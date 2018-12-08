Вопрос читателя: можно ли перед покупкой квартиры в новом доме заказать независимую экспертизу?

Приводим его письмо полностью.

"Добрый день!

У меня вопрос, касающийся приема новых квартир и заключения договора передачи права собственности.

Существуют ли в Эстонии фирмы, занимающиеся осмотром и контролем новых квартир перед тем, как эти самые квартиры сдать клиенту? Я сам как клиент готов заплатить человеку, который в этом разбирается и смог бы дать оценку новому, только что построенному дому и квартире в нем.

Подскажите, знаете ли вы такие фирмы, как это регулируется и как к этому относятся сами застройщики. Охотно ли они идут на сотрудничество и могут ли они отказать мне в заказе подобной услуги. Спасибо!"

На вопрос отвечает эксперт по недвижимости, руководитель отдела жилых площадей фирмы Ober-Haus Юлия Юурик:

Если клиент при передаче собственности хочет привлечь к процессу сертифицированного специалиста по строительному надзору (ehitusjärelvalve), то застройщики обычно не против.

От себя отмечу, что строительная гарантия составляет два года с момента постройки здания, а за ней следует три года гарантии ответственности застройщика, поэтому покупатель в данном случае достаточно хорошо защищен.

От редакции добавим: если ввести в интернет-поисковик слово ehitusjärelvalve, то откроется целый список фирм, предоставляющих подобные услуги.