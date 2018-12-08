Рыбак выловил 48 килограммов кокаина

Обернутое в два слоя полиэтилена вещество было расфасовано по пакетам. Его стоимость оценивается в четыре миллиона долларов. Для определения точного химического состава найденного порошка планируется провести лабораторное исследование.

В конце ноября 2018 года на побережье атолла также были выброшены пакеты с белым порошком, который, как показали анализы, оказался кокаином. В марте 2004 года сотни килограммов такого вещества были найдены в прибрежной зоне Маршалловых Островов.