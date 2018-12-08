Читатель: автобус Temptrans вылетел с дороги, пассажиры сами добирались до места назначения

Причиной, по мнению читателя, была скользкая дорога и высокая скорость автобуса Temptrans. Читатель утверждает, что Temptrans не предоставил своим пассажирам замену автобуса и им пришлось самим добираться до пункта назначения на автобусе другой фирмы, который следовал маршрутом Санкт-Петербург - Таллинн-Пярну-Рига.

Исполнительный директор AS Temptrans Катерина Клорен рассказала, что на дороге был черный лед и сильный боковой ветер. Что касается микроавтобуса, то он перевернулся спустя семь минут после автобуса Temptrans. "Дорожные условия были кошмарными, другие автобусы не могли подняться на горку, которая находится чуть впереди", - сообщила Катерина Клорен.

По ее словам, автобус повело, водители повели себя профессионально и смогли удержать автобус на ходу. Пострадавших нет. Скоростной режим водителями автобуса не был нарушен, что подтверждают датчики скорости. Также на каждом из автобусов стоят ограничители скорости, сообщила представитель фирмы.