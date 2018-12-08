Читатель: автобус Temptrans вылетел с дороги, пассажиры сами добирались до места назначения

В редакцию Rus.Postimees написал читатель, который сообщил, что через полчаса после полуночи на 133 километре Нарвского шоссе рейсовый автобус фирмы Temptrans, направляющийся из Таллинна в Санкт-Петербург, потерял управление, протаранил огорождение и вылетел с дороги. Вслед за ним на том же месте в кювет съехал и перевернулся микроавтобус, ехавший из Таллинна в Кохтла-Ярве.
Причиной, по мнению читателя, была скользкая дорога и высокая скорость автобуса Temptrans. Читатель утверждает, что Temptrans не предоставил своим пассажирам замену автобуса и им пришлось самим добираться до пункта назначения на автобусе другой фирмы, который следовал маршрутом Санкт-Петербург - Таллинн-Пярну-Рига.
Исполнительный директор AS Temptrans Катерина Клорен рассказала, что на дороге был черный лед и сильный боковой ветер. Что касается микроавтобуса, то он перевернулся спустя семь минут после автобуса Temptrans. "Дорожные условия были кошмарными, другие автобусы не могли подняться на горку, которая находится чуть впереди", - сообщила Катерина Клорен.
По ее словам, автобус повело, водители повели себя профессионально и смогли удержать автобус на ходу. Пострадавших нет. Скоростной режим водителями автобуса не был нарушен, что подтверждают датчики скорости. Также на каждом из автобусов стоят ограничители скорости, сообщила представитель фирмы.
«Продолжать движение дальше по направлению в Петербург не было возможным, поэтому было принято решение отвезти пассажиров обратно в Таллинн. Пассажирам предложили отправиться в Петербург 08.12.2018 на рейсе 08:30 либо сдать билеты», - добавила Клорен.