Фото: на Каларанна продается славная квартирка с камином

Квартира находится в построенном в 1933 году доме. В 2016 году дом полностью реновирован, причем в ходе ремонта сохранены многие ценные исторические элементы: закругленные потолки, оригинальные двери, метлахская плитка, оконные шпингалеты. Кстати, дом занесен в Регистр исторических памятников.

ФОТО: city24.ee

Почти 34-метровая квартира находится на первом этаже четырехэтажного дома. В квартире имеются прихожая, ванная, открытая кухня-гостиная и спальня. Сохранены закругленные потолки, подлинный деревянный пол и двери.

ФОТО: city24.ee

Окна очень красивые - трехкамерные пакеты с двумя рамами и старинными шпингалетами. Чугунные радиаторы производства фирмы Bohemian-R с орнаментом и регуляторами стилизованы под старинные. Входная дверь - двойная: внутренняя часть - подлинная, оригинальная, а внешняя - хоть и стилизованная под старину, но противошумовая и противопожарная.

ФОТО: city24.ee

Интерьер квартиры выдержан в скандинавском стиле, но новый собственник вполне может переделать ее на свой вкус.

ФОТО: city24.ee