Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо

"Если посмотреть на снижение цен на бензин и дизельное топливо, то цены на бензин упали примерно так же, как и цены на нефть, или примерно на 30%, а цены на дизельное топливо упали только на 20%", - пояснил Вахт.

По его словам, такая динамика объясняется сезонным изменением спроса на мировом рынке. А именно, летом спрос на бензин в США намного выше, и, поскольку там больше всего автомобилем с бензиновым двигателем и на США приходится 1/5 мирового потребления жидкого топлива, то падение там спроса зимой приводит к падению цен на бензин.