Сб, 8.12.2018
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  • В ДТП на Нарвском шоссе пострадал человек

В ДТП на Нарвском шоссе пострадал человек

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В ночь на 8 декабря в 2.15 часов в Ида-Вирумаа на 133 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария. Как сообщает пресс-служба полиции, микроавтобус Mercedes  из-за скользкой дороги и сильного бокового ветра вылетел с дороги, упал в канаву и перевернулся.

Во время ДТП в автобусе находились шесть человек: водитель и пятеро пассажиров. Один из них получил травму и был доставлен в больницу. Точные обстоятельства аварии выяснит следствие.

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