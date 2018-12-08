В ДТП на Нарвском шоссе пострадал человек
8 декабря 2018, 14:09
В ночь на 8 декабря в 2.15 часов в Ида-Вирумаа на 133 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария. Как сообщает пресс-служба полиции, микроавтобус Mercedes из-за скользкой дороги и сильного бокового ветра вылетел с дороги, упал в канаву и перевернулся.
Во время ДТП в автобусе находились шесть человек: водитель и пятеро пассажиров. Один из них получил травму и был доставлен в больницу. Точные обстоятельства аварии выяснит следствие.