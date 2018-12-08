Сб, 8.12.2018
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Пьяный водитель на внедорожнике вылетел в кювет

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Пьяный 31-летний мужчина сегодня рано утром в волости Сетомаа, Вырумаа, вылетел в кювет на внедорожнике, автомобиль перевернулся на крышу, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В эту субботу уже произошла авария с пострадавшими. На третьем километре шоссе Вярска-Улитина, волость Сетомаа, Вырумаа, в 3.07 пьяный 31-летний мужчина на автомобиле Nissan Terrano съехал в кювет. Внедорожник перевернулся на крышу, скорая помощь увезла водителя в Южно-Эстонскую больницу на проверку здоровья.

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