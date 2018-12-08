Пьяный водитель на внедорожнике вылетел в кювет

В эту субботу уже произошла авария с пострадавшими. На третьем километре шоссе Вярска-Улитина, волость Сетомаа, Вырумаа, в 3.07 пьяный 31-летний мужчина на автомобиле Nissan Terrano съехал в кювет. Внедорожник перевернулся на крышу, скорая помощь увезла водителя в Южно-Эстонскую больницу на проверку здоровья.