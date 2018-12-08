Standard and Poor's подтвердило рейтинг Эстонии на прежнем уровне AA-
8 декабря 2018, 14:46
Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) утвердило долгосрочный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне АА- со стабильной перспективой; краткосрочный рейтинг утвержден также на своем прежнем уровне A-1+, сообщает BNS.
AA- является наиболее высоким уровнем рейтинга, который S&P когда-либо присваивало Эстонии. Этот рейтинг показывает оценку агентством того, насколько правительство страны способно будет в будущем выполнить взятые на себя долговые обязательства.
По мнению S&P, рейтинг поддерживают сильные государственные институты, членство Эстонии в ЕС и НАТО, гибкость экономики страны и сильная финансовая система.