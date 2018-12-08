Сб, 8.12.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев

Standard and Poor's подтвердило рейтинг Эстонии на прежнем уровне AA-

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Кредитный рейтинг ААА

ФОТО: SCANPIX

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) утвердило долгосрочный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне АА- со стабильной перспективой; краткосрочный рейтинг утвержден также на своем прежнем уровне A-1+, сообщает BNS.

AA- является наиболее высоким уровнем рейтинга, который S&P когда-либо присваивало Эстонии. Этот рейтинг показывает оценку агентством того, насколько правительство страны способно будет в будущем выполнить взятые на себя долговые обязательства.

По мнению S&P, рейтинг поддерживают сильные государственные институты, членство Эстонии в ЕС и НАТО, гибкость экономики страны и сильная финансовая система.

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