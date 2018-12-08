Жить надоело? Пассажир напал на водителя, автомобиль вылетел с дороги Есть пострадавшие
8 декабря 2018, 14:51
Сегодня утром в 7.30 в Центр тревоги сообщили об аварии в Харьюмаа, волость Раэ, в ходе которой легковой автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги к еловой живой изгороди, передает Postimees.
По первоначальным данным, авария случилась потому, что вспыхнула ссора между пассажиром и водителем.
На месте происшествия полиция выяснила, что в машине находилось три человека и все они были трезвыми.
Два человека были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.