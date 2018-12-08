Сб, 8.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт
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  • Жить надоело? Пассажир напал на водителя, автомобиль вылетел с дороги

Жить надоело? Пассажир напал на водителя, автомобиль вылетел с дороги Есть пострадавшие

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Сегодня утром в 7.30 в Центр тревоги сообщили об аварии в Харьюмаа, волость Раэ, в ходе которой легковой автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги к еловой живой изгороди, передает Postimees.

По первоначальным данным, авария случилась потому, что вспыхнула ссора между пассажиром и водителем.

На месте происшествия полиция выяснила, что в машине находилось три человека и все они были трезвыми.

Два человека были доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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