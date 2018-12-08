Россиянка, пытавшаяся продать собственную дочь педофилу, сядет в тюрьму

35-летняя женщина договорилась о продаже девочки 2004 года рождения за 1,5 млн рублей. В январяе 2018 года она вместе с соучастницей приехала в один из ресторанов в Москве, где они встретились с покупателем, который оказался сотрудником МВД под прикрытием.