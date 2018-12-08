Россиянка, пытавшаяся продать собственную дочь педофилу, сядет в тюрьму
8 декабря 2018, 15:16
Уроженка Челябинска, пытавшаяся продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, осуждена на 4,5 года лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталью Федорову.
35-летняя женщина договорилась о продаже девочки 2004 года рождения за 1,5 млн рублей. В январяе 2018 года она вместе с соучастницей приехала в один из ресторанов в Москве, где они встретились с покупателем, который оказался сотрудником МВД под прикрытием.
Суд признал женщину виновной в торговле людьми в составе группы лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего, находящегося в зависимости от обвиняемого.