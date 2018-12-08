Создаем интерьер: семь интересных творений эстонских дизайнеров

Эстонский дизайн постоянно развивается, и то и дело в продаже появляются все новые и новые и очень оригинальные предметы, сконструированные эстонскими мастерами дизайна. Портал Kodustiil рекомендует обратить внимания на эти семь.
SitBoard stool от Tармо Луйска
Цена: 199 €
Где купить: Eesti Disaini Maja
Забавные табуретки сделаны из использованных, но целых досок руло. Дизайнера вдохновили классические китайские сиденья, но точно таких же вы нигде не увидите.
Эффектный потолочный светильник «V»
Цена: 90 €
Где купить: Osta.ee, Eesti disaini pood
Своеобразие обычному интерьеру может придать оригинальный светильник. Например, экстравагантная люстра «V» дизайнера Элли Ларсен создает в интерьер недостающий "вау-эффект".
Kачели Tuular
Цена: 138 €
Где купить: Tarmeko
Качели совсем не обязательно устанавливать во дворе или в детской. Почему бы не подвесить такие качели, например, в большой кухне, если пространство позволяет. Не говоря уже о террасе или гостиной. А почему бы нет? Производитель качелей - Тarmeko, автор - Эльмет Трейер.
Крючок для одежды от Udrik
Цена: 25 €
Где купить: www.udrik.com
Первоначально предназначенный для сушки мокрых детских курток и комбинезонов, стильный крючок можно повесить где угодно и для чего угодно. Ткая вешалка никак не исполтит интерьер в стиле лофт, например.
Кожаная полка от Disainmet
Цена: 355 €
Где купить: Osta.ee, Eesti disaini pood
Полки из дубленой кожи закреплены на металлическом каркасе. Высота рамы оптимальна, и отлично впишется в любое помещение.
Диван Leaf от Oot-oot
Цена: начиная с 1690 €
Где купить: oot-oot.com
У диванов Oot-oot - отменное качество. Местный производитель мягкой мебели уже зарекомендовал себя среди потребителей Эстонии своими высококачественными диванами и креслами. Особенно моден и востребован кожаный диван Leaf.
Ваза Paula от Hele Keraamika
Цена: 63 €
Где купить: Eesti Disaini Maja
Hele Keraamika - давно известное предприятие, радующее нас все новыми изделиями из керамик, с виду простенькими, но практичными и приятными.