Создаем интерьер: семь интересных творений эстонских дизайнеров

SitBoard stool от Tармо Луйска

ФОТО: Eesti Disaini Maja

Цена: 199 €

Где купить: Eesti Disaini Maja

Забавные табуретки сделаны из использованных, но целых досок руло. Дизайнера вдохновили классические китайские сиденья, но точно таких же вы нигде не увидите.

Эффектный потолочный светильник «V»

ФОТО: osta.ee

Цена: 90 €

Где купить: Osta.ee, Eesti disaini pood

Своеобразие обычному интерьеру может придать оригинальный светильник. Например, экстравагантная люстра «V» дизайнера Элли Ларсен создает в интерьер недостающий "вау-эффект".

Kачели Tuular

ФОТО: Tarmeko

Цена: 138 €

Где купить: Tarmeko

Качели совсем не обязательно устанавливать во дворе или в детской. Почему бы не подвесить такие качели, например, в большой кухне, если пространство позволяет. Не говоря уже о террасе или гостиной. А почему бы нет? Производитель качелей - Тarmeko, автор - Эльмет Трейер.

Крючок для одежды от Udrik

ФОТО: Udrik

Цена: 25 €

Где купить: www.udrik.com

Первоначально предназначенный для сушки мокрых детских курток и комбинезонов, стильный крючок можно повесить где угодно и для чего угодно. Ткая вешалка никак не исполтит интерьер в стиле лофт, например.

Кожаная полка от Disainmet

ФОТО: osta.ee

Цена: 355 €

Где купить: Osta.ee, Eesti disaini pood

Полки из дубленой кожи закреплены на металлическом каркасе. Высота рамы оптимальна, и отлично впишется в любое помещение.

Диван Leaf от Oot-oot

ФОТО: Oot-Oot

Цена: начиная с 1690 €

Где купить: oot-oot.com

У диванов Oot-oot - отменное качество. Местный производитель мягкой мебели уже зарекомендовал себя среди потребителей Эстонии своими высококачественными диванами и креслами. Особенно моден и востребован кожаный диван Leaf.

Ваза Paula от Hele Keraamika

ФОТО: Eesti Disaini Maja

Цена: 63 €

Где купить: Eesti Disaini Maja