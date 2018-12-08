Сб, 8.12.2018
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Жители Эстонии уже раскупают новогодние елки

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Новогодняя елка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Несмотря на то, что до рождественских и новогодних праздников еще несколько недель, покупатели уже с начала декабря начинают покупать елки, передает Rus.ERR.

Руководитель производства Hansaplant Яне Пярналаас сказала ERR, что продажи новогодних елок с каждым годом начинаются все раньше. Сначала ищут пихту и ели в горшках, которые в домашних условиях могут простоять дольше.

"Эстафетная палочка передается за две недели до Рождества, когда продажи пихты уходят на второй план и больше начинают покупать елки", - рассказала она.

Интерес покупателей к елкам также зависит от погоды. По словам Пярналаас, в снежную погоду елок и новогодних товаров покупают больше.

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