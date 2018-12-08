Жители Эстонии уже раскупают новогодние елки

Руководитель производства Hansaplant Яне Пярналаас сказала ERR, что продажи новогодних елок с каждым годом начинаются все раньше. Сначала ищут пихту и ели в горшках, которые в домашних условиях могут простоять дольше.

"Эстафетная палочка передается за две недели до Рождества, когда продажи пихты уходят на второй план и больше начинают покупать елки", - рассказала она.