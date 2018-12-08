Жители Эстонии уже раскупают новогодние елки
8 декабря 2018, 15:53
Несмотря на то, что до рождественских и новогодних праздников еще несколько недель, покупатели уже с начала декабря начинают покупать елки, передает Rus.ERR.
Руководитель производства Hansaplant Яне Пярналаас сказала ERR, что продажи новогодних елок с каждым годом начинаются все раньше. Сначала ищут пихту и ели в горшках, которые в домашних условиях могут простоять дольше.
"Эстафетная палочка передается за две недели до Рождества, когда продажи пихты уходят на второй план и больше начинают покупать елки", - рассказала она.
Интерес покупателей к елкам также зависит от погоды. По словам Пярналаас, в снежную погоду елок и новогодних товаров покупают больше.