В Великобритании составили черный список российских олигархов

Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и где-либо еще. Считается, что олигархи"имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи с президентом России Владимиром Путиным.

Среди фигурантов черного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин

"Мы полагаем, что они оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений, в том числе используя свои финансовые возможности в интересах российского государства", - пояснил собеседник The Telegraph. Меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, отметил он.