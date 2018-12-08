В Великобритании составили черный список российских олигархов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой черный список из шести российских олигархов, сообщает издание The Telegraph вечером 7 декабря. По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй, передает DW.
Высокопоставленный источник в британском правительстве в беседе с The Telegraph отметил, что планируется ограничить возможность упомянутых в списке лиц свободно перемещаться и работать в Великобритании, Европе и где-либо еще. Считается, что олигархи"имеют очень тесные профессиональные и финансовые связи с президентом России Владимиром Путиным.
Среди фигурантов черного списка - Роман Абрамович и Игорь Сечин
"Мы полагаем, что они оказывают Кремлю поддержку по целому ряду направлений, в том числе используя свои финансовые возможности в интересах российского государства", - пояснил собеседник The Telegraph. Меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, отметил он.
По словам источника, в списке оказался Роман Абрамович, так как считается, что он оказывает Путину самую значительную финансовую поддержку. В перечень попали также Игорь Сечин, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, пишет The Telegraph. Что касается последнего, то, как отмечает британское издание, он не только оказывает финансовую поддержку Кремлю, но также имеет тесные отношения с российскими спецслужбами, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое провело теракт в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества.