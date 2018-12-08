В Италии жителя Латвии сделали виновным в ДТП и взыскали десятки тысяч евро

Виестур рассказал, что авария произошла по вине водителя мотороллера, который не остановился перед знаком "Стоп", продолжил движение и врезался в автомобиль Виестура.

Были вызваны скорая помощь и полиция, пострадавшего увезли. Виестур же заполнил протокол и получил подтверждение, что может ехать дальше.

По возвращении в Латвию Виестур подал протокол о произошедшей аварии страховщикам.

Однако этой осенью, приобретая новую ОСТА для машины, он, к своему удивлению, обнаружил, что потерял пять пунктов bonus-malus класса.

Мужчина обратился в страховое бюро и оказалось, что в Италии прошел суд, который постановил: страховая компания Виестура должна выплатить пострадавшему несколько десятков тысяч евро.

При этом с материалами дела подробнее ознакомиться невозможно, так как их может затребовать только пострадавшее лицо, которое в данном случае не Виестур. Таким образом, он не знает, что нарушил и за что выплачена компенация, пояснил представитель страховой компании.

Как выяснила передача BezTabu, в суде появились документы, в Которых Виестур признается, что был виновен в ДТП. Возможно, были и свидетели, которые это подтвердили.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин указал, что проблема в том, что необходимо уже с самого начала пытаться защитить себя в суде. За рубежом это очень частая практика - иностранцев делают виновными, а суд встает на сторону местных жителей.