Сб, 8.12.2018
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Коллега об убитом спасателе: он посвятил жизнь безопасности людей и погиб, пытаясь остановить нарушителей

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Спасатель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару прокомментировал трагическую смерть спасателя и коллеги Сулева Каллавуcа.

"Сегодня ночью мы понесли крайне болезненную и несправедливую потерю, когда на Курессааре убили Сулева Каллавуса. Отец семейства, чиновник Спасательного департамента, хороший человек.  Человек посвятил жизнь безопасности людей, и погиб, пытаясь остановить нарушителей. Сулев выступил за безопасность на всех. Мы категорически осуждаем подобное насилие. Сулев был один из нас и его смерть глубоко затронула всех нас и напрямую нас касается", - сказал Таммеару.

Также гендиректор Спасательного департамента поблагодарил полицейских за быструю реакцию и от имени всей семьи Спасательного департамента выразил глубокие соболезнования семье Сулева и его близким.

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