Коллега об убитом спасателе: он посвятил жизнь безопасности людей и погиб, пытаясь остановить нарушителей

"Сегодня ночью мы понесли крайне болезненную и несправедливую потерю, когда на Курессааре убили Сулева Каллавуса. Отец семейства, чиновник Спасательного департамента, хороший человек. Человек посвятил жизнь безопасности людей, и погиб, пытаясь остановить нарушителей. Сулев выступил за безопасность на всех. Мы категорически осуждаем подобное насилие. Сулев был один из нас и его смерть глубоко затронула всех нас и напрямую нас касается", - сказал Таммеару.