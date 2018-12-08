Картина дня: убийство на Курессааре, предписание Языковой инспекции квартирному товариществу и обманувший государство отец семейства

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
На Сааремаа насмерть зарезали спасателя. Вторая жертва в больнице
Сегодня рано утром полицейские задержали на Курессааре двух местных жителей, один из которых подозревается в убийстве 52-летнего мужчины, а другой - в нападении на 39-летнего мужчину. По данным Saarte Hääl, в ходе инцидента погиб спасатель Ляэнаского спасательного центра Сулев Каллавус. Читайте далее...
Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки
В Языковую инспекцию поступила жалоба на одно из квартирных товариществ на улице Коорти, согласно которой, на информационной доске был плохо виден эстонский текст объявления. Читайте далее...
Шесть человек погибли в давке в ночном клубе в Италии. Десятки пострадали
Как минимум шесть человек погибли в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, десятки пострадали. По данным спасателей, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик. Читайте далее...
Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет и опрокинулся набок
В пятницу в 23.40 на шоссе Таллинн-Тарту, Йыгеваский уезд, Неанурме. Читайте далее...
Рост минимальной зарплаты принесет бюджету 14,5 млн евро дополнительного дохода
По данным Минфина, повышение минимальной зарплаты с 500 до 540 евро добавит в бюджет страны 14,5 млн евро дополнительного подоходного налога. Читайте далее...
Сегодня прервется железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну
Сегодня вечером прервется железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну. Читайте далее...
Цены на бензин в Таллинне продолжают расти
На минувшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе наблюдалось снижение цен на горючее, а в Таллине они выросли, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...
В Париже перед акциями протеста задержаны более 250 человек
Полиция Франции в преддверии субботних акций протеста "желтых жилетов" задержала в Париже 278 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ. Читайте далее...
График: смотрите, сколько автомобилей в год продают в Эстонии
И хотя в Эстонии за последние годы увеличиваются объемы продаж легковых автомобилей, до экономического бума одиннадцатилетней давности еще далеко. Читайте далее...
Читатель: автобус Temptrans съехал с дороги
В редакцию Rus.Postimees написал читатель, который сообщил, что через полчаса после полуночи на 133 километре Нарвского шоссе рейсовый автобус фирмы Temptrans, направляющийся из Таллинна в Санкт-Петербург, потерял управление, протаранил огорождение и вылетел с дороги. Вслед за ним на том же месте в кювет съехал и перевернулся микроавтобус Atko, ехавший из Таллинна в Кохтла-Ярве. Читайте далее...
Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо
В последнее время цены на бензин падали значительно быстрее, чем цена на дизельное топливо. По словам члена правления Alexela Аллана Вахта, до лета не стоит ждать одинаковых цен на бензин и дизельное топливо. Читайте далее...
В ДТП на Нарвском шоссе пострадал человек
В ночь на 8 декабря в 2.15 часов в Ида-Вирумаа на 133 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария. Как сообщает пресс-служба полиции, микроавтобус Mercedes из-за скользкой дороги и сильного бокового ветра вылетел с дороги, упал в канаву и перевернулся. Читайте далее...
Пьяный водитель на внедорожнике вылетел в кювет
Пьяный 31-летний мужчина сегодня рано утром в волости Сетомаа, Вырумаа, вылетел в кювет на внедорожнике, автомобиль перевернулся на крышу. Читайте далее...
Жить надоело? Пассажир напал на водителя, автомобиль вылетел с дороги
Сегодня утром в 7.30 в Центр тревоги сообщили об аварии в Харьюмаа, волость Раэ, в ходе которой легковой автомобиль Volkswagen Passat съехал с дороги к еловой живой изгороди. Читайте далее...
Как отец семейства из Ида-Вирумаа обманул государство на сотни тысяч евро
Недавно Postimees составил список десяти крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств этого столетия, в результате которых государство недосчиталось свыше 40 млн евро. Читайте далее...
Россиянка, пытавшаяся продать собственную дочь педофилу, сядет в тюрьму
Уроженка Челябинска, пытавшаяся продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, осуждена на 4,5 года лишения свободы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталью Федорову. Читайте далее...
В Великобритании составили черный список российских олигархов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой черный список из шести российских олигархов, сообщает издание The Telegraph вечером 7 декабря. По его информации, документ будет распространен среди органов правительства Великобритании, а также союзников страны в Европе и Северной Америке с целью помешать свободному передвижению его фигурантов и сохранению их бизнес-империй. Читайте далее...
Коллега об убитом спасателе: он посвятил жизнь безопасности людей и погиб, пытаясь остановить нарушителей
Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару прокомментировал трагическую смерть спасателя и коллеги Сулева Каллавуcа. Читайте далее...
«Репортер»: лоси угрожают безопасности жителей Виймси
Жители волости Виймси не чувствуют себя в безопасности из-за большого количества лосей, которые становятся причиной аварий, рассказывает «Репортер». Только за последний месяц животные спровоцировали два ДТП. Читайте далее...