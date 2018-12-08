Картина дня: убийство на Курессааре, предписание Языковой инспекции квартирному товариществу и обманувший государство отец семейства

На Сааремаа насмерть зарезали спасателя. Вторая жертва в больнице

Сегодня рано утром полицейские задержали на Курессааре двух местных жителей, один из которых подозревается в убийстве 52-летнего мужчины, а другой - в нападении на 39-летнего мужчину. По данным Saarte Hääl, в ходе инцидента погиб спасатель Ляэнаского спасательного центра Сулев Каллавус. Читайте далее...

Языковая инспекция сделала предписание КТ в Ласнамяэ: эстонский текст стоял ниже русского и содержал ошибки

В Языковую инспекцию поступила жалоба на одно из квартирных товариществ на улице Коорти, согласно которой, на информационной доске был плохо виден эстонский текст объявления. Читайте далее...

Шесть человек погибли в давке в ночном клубе в Италии. Десятки пострадали

Как минимум шесть человек погибли в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, десятки пострадали. По данным спасателей, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик. Читайте далее...

Галерея: на шоссе Таллинн-Тарту грузовик вылетел в кювет и опрокинулся набок

В пятницу в 23.40 на шоссе Таллинн-Тарту, Йыгеваский уезд, Неанурме. Читайте далее...

Рост минимальной зарплаты принесет бюджету 14,5 млн евро дополнительного дохода

По данным Минфина, повышение минимальной зарплаты с 500 до 540 евро добавит в бюджет страны 14,5 млн евро дополнительного подоходного налога. Читайте далее...

Сегодня прервется железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну

Сегодня вечером прервется железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну. Читайте далее...

Цены на бензин в Таллинне продолжают расти

На минувшей рабочей неделе в Риге и Вильнюсе наблюдалось снижение цен на горючее, а в Таллине они выросли, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...

В Париже перед акциями протеста задержаны более 250 человек

Полиция Франции в преддверии субботних акций протеста "желтых жилетов" задержала в Париже 278 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на французские СМИ. Читайте далее...

График: смотрите, сколько автомобилей в год продают в Эстонии

И хотя в Эстонии за последние годы увеличиваются объемы продаж легковых автомобилей, до экономического бума одиннадцатилетней давности еще далеко. Читайте далее...

Читатель: автобус Temptrans съехал с дороги

В редакцию Rus.Postimees написал читатель, который сообщил, что через полчаса после полуночи на 133 километре Нарвского шоссе рейсовый автобус фирмы Temptrans, направляющийся из Таллинна в Санкт-Петербург, потерял управление, протаранил огорождение и вылетел с дороги. Вслед за ним на том же месте в кювет съехал и перевернулся микроавтобус Atko, ехавший из Таллинна в Кохтла-Ярве. Читайте далее...

Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо