Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1944

По всей вероятности, здание Кайтселийта в Тарту является рекордсменом Эстонии по количеству восстановлений. Пострадавшее два раза во время войны (1941 и 1944) здание оба раза было восстановлено.

По результатам объявленного в 1938 году конкурса спроектированный Аларом Котли и Элмаром Лохком дом идеально соответствовал архитектурным идеалам Германии того времени. А воздвигнутый лишь с небольшими изменениями, столь же легко соответствовал сталинским предпочтениям в архитектуре. После восстановления в 1947 году здание было передано Академии наук, в 1952 году - Олимпийскому комитету, а в 1953 году - Эстонскому сельскохозяйственному университету. Сегодня там расположен Балтийский колледж обороны.