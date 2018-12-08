Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1944

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Здание Кайтселийтана Рийа-маантеэ в Тарту жюри сочло самым выдающимся строением 1944 года. Проект: Алар Котли и Элмар Лохк, 1938-1939. Строительство: 1939-40, 41-44, 45-47.
По всей вероятности, здание Кайтселийта в Тарту является рекордсменом Эстонии по количеству восстановлений. Пострадавшее два раза во время войны (1941 и 1944) здание оба раза было восстановлено.
По результатам объявленного в 1938 году конкурса спроектированный Аларом Котли и Элмаром Лохком дом идеально соответствовал архитектурным идеалам Германии того времени. А воздвигнутый лишь с небольшими изменениями, столь же легко соответствовал сталинским предпочтениям в архитектуре. После восстановления в 1947 году здание было передано Академии наук, в 1952 году - Олимпийскому комитету, а в 1953 году - Эстонскому сельскохозяйственному университету. Сегодня там расположен Балтийский колледж обороны.