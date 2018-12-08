Сб, 8.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Postimees в Париже: тысячи «желтых жилетов», полиция и подожженная машина

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Находящийся в центре беспорядков в Париже фотограф Postimees Эрик Тикан запечатлел и подожженную машину, и членов движения «желтые жилеты», которые вышли на акцию протеста.

По словам французского заместителя министра внутренних дел, по всей стране в митингах сегодня принимает участие 31 000 человек, 8000 из них – в Париже. Полиция пытается усмирить беспорядки с помощью перечного газа и преградить путь митингующим.

В ходе протестов арестованы более 700 человек, которые вышли на улицы в масках, с молотками, камнями и другими предметами, которые они используют как оружие.

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