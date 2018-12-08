Postimees в Париже: тысячи «желтых жилетов», полиция и подожженная машина
8 декабря 2018, 17:13
Находящийся в центре беспорядков в Париже фотограф Postimees Эрик Тикан запечатлел и подожженную машину, и членов движения «желтые жилеты», которые вышли на акцию протеста.
По словам французского заместителя министра внутренних дел, по всей стране в митингах сегодня принимает участие 31 000 человек, 8000 из них – в Париже. Полиция пытается усмирить беспорядки с помощью перечного газа и преградить путь митингующим.
В ходе протестов арестованы более 700 человек, которые вышли на улицы в масках, с молотками, камнями и другими предметами, которые они используют как оружие.