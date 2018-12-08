Ратас: Эстонию ожидает безобразная и грязная предвыборная кампания

«В течение следующих трех месяцев, - сказал Ратас однопартийцам, - следует ожидать ожесточенных, в том числе и личных нападок, направленных против Центристской партии и премьер-министра. Многие оппозиционные партии готовы почти что на все, чтобы пробиться к власти. Мы должны быть к этому морально подготовлены. Несмотря на вызовы, мы идем на выборы, чтобы победить и получить не менее трети, т.е. 34 мест в Рийгикогу».

Он констатировал, что в канун парламентских выборов вновь предпринимаются попытки посеять различные страхи, не брезгуя прямой ложью народу по любому поводу, будь то поступление налогов, массовая миграция или вопросы внешней политики и обеспечения государственной безопасности.

«Я никого не удивлю, если предскажу, что Эстонию ожидает безобразная и грязная предвыборная кампания, - подчеркнул Ратас. - Средствами нападения в этой кампании станут лживые новости и полуправда. Хотелось бы надеяться, что на этот раз обойдется без насилия. Мы на все эти ухищрения не пойдем. Мы пришли в политику, чтобы дать своим партийцам, сторонникам и всем людям в Эстонии чувство уверенности».

Председатель партии добавил, что основной вопрос, который будет стоять на этих выборах в Рийгикогу - кто дает народу уверенность, а кто сеет страхи и раскалывает общество: «Если конкуренты пугают людей массовым наплывом беженцев, то мы не устанем повторять, хоть по сто раз на день, что при сохранении управления в руках Центристской партии нет и не будет обязательных квот приема беженцев. Если конкуренты будут сетовать, что слишком высока цена топлива, то мы спросим: а зачем же вы неоднократно повышали акцизы на бензин и дизельное топливо? И напомним, кто отменил намеченное правительством реформистов на этот год повышение акцизов на дизельное топливо».