Фото: поездка за дешевым алкоголем обернулась плачевными последствиями
8 декабря 2018, 17:54
Сегодня днем неподалеку от Колга-Яани легковой автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу.
Как сообщает Sakala, в машине были два гражданина Финляндии, к счастью, они отделались лишь испугом.
Побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо сообщил, что, по предварительным данным, в деревне Таганурга водитель Opel на скользкой дороге потерял контроль над автомобилем, который съехал в канаву и приземлился на крышу.
"В машине были два гражданина Финляндии. Скорая осмотрела их, к счастью, они не пострадали, - добавил он. - Финны возвращались из Латвии, куда они ездили за дешевым алкоголем".