Фото: поездка за дешевым алкоголем обернулась плачевными последствиями

Как сообщает Sakala, в машине были два гражданина Финляндии, к счастью, они отделались лишь испугом.

Побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо сообщил, что, по предварительным данным, в деревне Таганурга водитель Opel на скользкой дороге потерял контроль над автомобилем, который съехал в канаву и приземлился на крышу.