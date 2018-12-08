Сб, 8.12.2018
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  • Фото: поездка за дешевым алкоголем обернулась плачевными последствиями

Фото: поездка за дешевым алкоголем обернулась плачевными последствиями

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Сегодня днем неподалеку от Колга-Яани легковой автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу.

Как сообщает Sakala, в машине были два гражданина Финляндии, к счастью, они отделались лишь испугом.

Побывавший на месте ДТП фотограф Кенно Соо сообщил, что, по предварительным данным, в деревне Таганурга водитель Opel на скользкой дороге потерял контроль над автомобилем, который съехал в канаву и приземлился на крышу. 

"В машине были два гражданина Финляндии. Скорая осмотрела их, к счастью, они не пострадали, - добавил он. - Финны возвращались из Латвии, куда они ездили за дешевым алкоголем".

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