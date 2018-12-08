Rus.Postimees.eeЭстонияГалерея: последний поезд на линии Таллинн-ПярнуГалерея: последний поезд на линии Таллинн-Пярнуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 декабря 2018, 19:09Сегодня в 17.56 начал отправление последний поезд по маршруту Таллинн-Пярну. Postimees запечатлел настроение пассажиров и начало этой поездки.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьпоездпярнуталлинн