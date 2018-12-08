Людмила Алексеева ФОТО: SCANPIX

Старейшая российская правозащитница, член совета при президенте России по правам человека Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года, сообщила пресс-служба СПЧ.

"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

"Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как рассказал Федотов Интерфаксу, Людмила Алексеева скончалась в городской клинической больнице №15 в 19:30. Как сообщили в СПЧ, Алексеева умерла в "палате, которую очень любила".

"Она говорила, что там работают святые люди, и они отвечали ей взаимностью. Она не первый раз попадала в эту больницу, врачи не раз спасали Людмилу Михайловну в самых тяжелых ситуациях, но бывают такие ситуации, когда врачи бессильны". - заявили в совете.