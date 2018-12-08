Сб, 8.12.2018
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Член правления свободников Антс Эрм вышел из партии

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Антс Эрм.

ФОТО: PP

Член правления Свободной партии Антс Эрм сообщил, что он покидает ряды партии, передает Rus.err.

"Я снова свободный человек в свободной стране! Сообщаю, я сегодня вышел из Свободной партии", - написал Эрм на своей странице в Фейсбуке.

В качестве причины выхода из рядов свободников Эрм назвал мировоззренческие разногласия.

Антс Эрм состоял в Свободной партии с октября 2014 года, раньше он был членом партии "Союз Отечества и Res Publica".

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