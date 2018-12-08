Член правления свободников Антс Эрм вышел из партии
8 декабря 2018, 20:37
Член правления Свободной партии Антс Эрм сообщил, что он покидает ряды партии, передает Rus.err.
"Я снова свободный человек в свободной стране! Сообщаю, я сегодня вышел из Свободной партии", - написал Эрм на своей странице в Фейсбуке.
В качестве причины выхода из рядов свободников Эрм назвал мировоззренческие разногласия.
Антс Эрм состоял в Свободной партии с октября 2014 года, раньше он был членом партии "Союз Отечества и Res Publica".