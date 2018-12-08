Галерея: эстонская элита на торжественном юбилее Estonian Business School
8 декабря 2018, 21:00
Эстонская школа бизнеса празднует свой тридцатый юбилей в концертном зале «Эстония».
На торжественном вечере выступят канцлер EBS Март Хабакук и ректор Арно Алман. Кроме того, на мероприятие прибыл премьер-министр Юри Ратас, заведующая отделением надзора за рынком Департамента защиты прав потребителя Ханна Туретски-Тоомик и президент CEEMAN профессор Даника Пург, пишет Postimees.
На мероприятии выяснятся имена четырех лауреатов, которых наградят за вклад в развитие образования в Эстонии. Награды вручит министр образования и науки Майлис Репс.
Estonian Business School (EBS) - старейший образовательный концерн в Балтийских странах, предлагающий обучение бизнесу. Всего в EBS числится 1400 учащихся, 30% из них прибыли из-за границы.