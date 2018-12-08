Галерея: эстонская элита на торжественном юбилее Estonian Business School

На торжественном вечере выступят канцлер EBS Март Хабакук и ректор Арно Алман. Кроме того, на мероприятие прибыл премьер-министр Юри Ратас, заведующая отделением надзора за рынком Департамента защиты прав потребителя Ханна Туретски-Тоомик и президент CEEMAN профессор Даника Пург, пишет Postimees.

На мероприятии выяснятся имена четырех лауреатов, которых наградят за вклад в развитие образования в Эстонии. Награды вручит министр образования и науки Майлис Репс.