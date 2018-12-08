Глава аппарата Белого дома уходит в отставку
8 декабря 2018, 21:28
Глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. Отставка состоится до конца этого года, сообщило агентство Associated Press. Об отставке объявил президент США Дональд Трамп.
Пока неизвестно, кто станет новым начальником аппарата Белого дома.
Ранее телеканал CNN узнал, что Джон Келли за последние месяцы давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Келли якобы отвечал на вопросы об инциденте с бывшим юридическим консультантом Белого дома Доном Макганом.