Глава аппарата Белого дома уходит в отставку

Ранее телеканал CNN узнал, что Джон Келли за последние месяцы давал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Келли якобы отвечал на вопросы об инциденте с бывшим юридическим консультантом Белого дома Доном Макганом.