Открылась вакансия путешественника с зарплатой в семь тысяч евро в месяц

«Мы ищем человека, который сможет путешествовать с нами по миру и фотографировать нас на различных мероприятиях. У него должна быть возможность отсутствовать более трех месяцев. Мы будем посещать страны в Европе, Америке и Южной Америке, а также поедем в Австралию», — уточнили в объявлении работодатели.

Они также отметили, что предлагают эту работу на год и заплатят за нее 80 тысяч фунтов стерлингов (около семи тысяч евро в месяц). В объявлении говорится, что кандидат должен иметь опыт работы фотографом не менее пяти лет.