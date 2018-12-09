"Горько, когда ребенок в больнице один": жительница Латвии нашла необычный способ помочь детдомовцам

В принципе нет. Я однажды обратилась в Министерство благосостояния с вопросом, сколько детей из детдомов проходят через больницы, потому что в больницах такой учет не ведут, но и там ответа не получила. Вот и вся коммуникация с государством.

Знаю, что были собрания с представителями больницы, есть ли необходимость в поддержке таких детей, но со мной потом никакой связи не было...

Как реагировала Детская больница, легло ли тебя приняли?

Очень быстро после того поста 31 августа, буквально спустя пару недель, состоялась встреча с больницей. У нас уже был план, мы не пришли как белый лист, у меня была команда. Был юрист, который помогал.

На первую встречу я не пошла одна, со мной была девушка, которая работала нянечкой, был представитель из общества "Латвийский христианский альянс для сирот" и мама из приемной семьи. И там тоже были четверо со стороны больницы.

У больницы были вопросы и большой скепсис, потому что мы не первые и не последние с такой идеей...

Самым плохим оказался предыдущий опыт, который провалился. Мой подход отличался тем, что это не будет добровольная работа, потому что в долгосрочной перспективе я не вижу, как удержать команду, ведь всем людям необходимо оплачивать счета, есть - я сразу знала, что это не будет на добровольной основе.

Скептически относились к тому, сколько мы протянем и время от времени я слышу такие домыслы, что мы будем делать, когда у нашей конторы закончатся деньги...

Конечно, сейчас больница очень нас хвалит. Врачи, которые наблюдают детей, по-настоящему ценят работу девочек и видят разницу.

Мы чувствуем огромную поддержку старшей медсестры Иниты Стуре -Стурини - ее сердечное отношение и вера в то, что это действительно необходимо. Мы ее называем Больничной мамой для нас.

Какие главные выводы ты сделала для себя, пройдя путь от поста до сегодняшнего дня?

Наверно, главное - это то, что все возможно. Мне сначала казалось, что у меня нет опыта в этом, что я одна, как я это сделаю, и чем я такая особенная, чтобы у меня все получилось, но потом я поняла, что это все нормальные вопросы, которые рождаются у каждого, начиная что-то новое, не надо бояться, когда ты что-то хочешь делать, будут люди, которые готовы поддержать, помочь реально на деле... Это мотивирует.

Я горжусь, что все получилось, вот вот будет год, и я горжусь этими фантастическими девушками с ощущением миссии и любовью к работе как к призванию.

Говоря о детях - на самом деле они не встречали нас с распростертыми объятиями, скорее даже наоборот, потому что они не привыкли получать внимание и заботу, но потом, конечно, счастье и радость быть рядом.

Дети ценят и особенно родители из многодетных семей. У нас есть девочка, которой мы помогаем с первого дня проекта, и ее мама называет нас ангелами, которые пришли в ее жизнь!

ФОТО: No personīgā arhīva