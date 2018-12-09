"Горько, когда ребенок в больнице один": жительница Латвии нашла необычный способ помочь детдомовцам

Это молодая мама Линда Пенезе, пару лет назад она случайно наткнулась на пост, в котором другая мама писала, что в больнице в одной палате с ее ребенком проходит лечение малыш из детдома. Он один, и у него нет ничего... Тогда-то Линда и узнала, что дети из детдома в больницу прибывают одни, и кроме медперсонала за ними там никто не присматривает. Мысль об одиноких детях в больнице не отпускала ее, и так несколько предложений одной мамы привели к тому, что другая с нуля поставила на ноги инициативу "Большая забота о маленьких" (Lielas rūpes par mazajiem). Во второй Адвент Русский TVNET представляет интервью с Линдой - потрясающей мамой и автором инициативы о круглосуточных нянечках для детей, рядом с которыми в больнице не могут быть их родители. Беседа о том, как много может сделать даже один человек, если ему не все равно, а также о том, как может помочь каждый из нас.
Расскажи, как все началось?
Для меня точка отсчета - 31 августа 2017 года. К тому времени идея о присмотре за детьми, оказавшимися в больнице без родителей, жила во мне уже некоторое время... Все началось с поста одной мамы в социальной сети Facebook - в группе для мамочек она написала, что находится в больнице со своим ребенком и рядом в палате малыш из детдома. Она просила других мам просто принести какие-нибудь вещи для него.
Это был первый раз, когда я узнала, что дети в больнице оказываются одни. Раньше, как и большей части общества, мне казалось, что кто-то же о них заботится...
Вечером 31 августа 2017 года я написала свой первый пост об идее как таковой. Пост той мамочки не давал мне покоя, но я, конечно, тоже металась, ну что же я могу, ни у меня знаний в этой области, ни опыта, просто было чувство, что с этим надо что-то делать.
Я вышла из душа и решила, что я должна поделиться своей идеей, чтобы понять, беспокоит ли это еще кого-нибудь, или я такая одна. Для меня было важно понять, готовы ли люди поддержать мою инициативу.
Я написала, и очень многие отозвались, моим постом поделились более тысячи людей, я получила более 1000 писем, было много комментариев, и я поняла, что не одна.
Кто-то сразу предлагал реальную помощь, кто-то хотел сразу оказать финансовую поддержку, но у меня еще не было ничего, как это принять. Это был первый толчок, когда я поняла, что люди поддерживают.
Какой у тебя был статус на тот момент - кто ты по образованию, профессии?
Все у меня спрашивают, не из детдома ли я сама... Но нет, я не из детдома, у меня нет никакой связи с этой темой, у меня нет образования в этой сфере.
По образованию я сотрудник культуры - руководитель культурного учреждения, бакалавр предпринимательства в области культуры.
На тот момент я была в декрете. Я просто верю, что в моем сердце есть боль за этих детей, в моем сердце они занимают особое место...
Наверняка, это связано и с тем, что у меня у самой родился ребенок, и я могла пропустить через себя все это намного сильнее - что значит, когда ребенок из детдома остается один, особенно, вскоре после рождения, когда еще только что он был неразлучен с мамой.
Сейчас это дело для сердца, а работой для меня стала программа поддержки Plecs, которая напрямую связана с инициативой, - там я консультирую семьи, которые уже приняли ребенка из детдома или близки к этому.
Когда инициатива начала свою работу, сколько человек в команде, кто они?
Мы начали работать 5 февраля 2018 года - скоро нам исполнится годик. Это был первый рабочий день в больнице.
Сейчас в команде шесть нянечек. Когда я их искала, главным для меня было осознание миссии. Для меня не был важен опыт, образование, главное, чтобы у них болело сердце за таких деток.
Я задавала вопрос при отборе, почему ты хочешь помогать детям из детдомов, почему они особенные? Девочки, которые отвечали, что для них все дети особенные, - для меня давали неправильный ответ. Для меня было важно, чтобы эти дети были более особенными. Отбор был очень серьезным, в нем участвовали доула, старшая медсестра Детской больницы, приемная семья и я.
Отобранные девушки прошли обучение, самым важным было то, как работать с эмоционально травмированными детьми, потому что дети из детдомов такие, еще они обучались хендлингу новорожденных, гигиеническим требованиям больницы, чтобы не причинить вреда ни себе, ни деткам, конечно, каждая получила и профессиональный сертификат няни.
Все серьезно, это не случайные девушки. За год у нас сменилась только одна нянечка, и то, она не ушла совсем, она просто начала учиться на неонатолога и работать там же в больнице, в отделении неонатологии.
Есть в команде девушки, которые помимо этой работы, еще работают SOS нянечками, Байба, например, декорирует свадьбы и мероприятия, Карина учится на акушерку, - все очень по-разному, но для всех - это основная работа.
На данный момент штат укомплектован, я пока не делаю следующий шаг еще принимать нянечек, потому что бывают моменты, когда у нас только один ребеночек, и тогда уже имеющиеся шесть не могут закрыть полное рабочее время по графику. Если увидим, что понадобится больше, будем расти.
Сейчас няни работают по две одновременно, каждая у своего ребеночка, с 8.00 утра до 20.00 вечера. Изначально думали, что одна будет в дневную смену, вторая в ночную, но опыт показал, что в этом нет необходимости, и важнее быть днем. Хотя, если больница говорит, что конкретному ребеночку важна помощь и ночью, мы всегда отзываемся.
Как вы узнаете о больных детках, поступивших в больницу?
От старшей сестры, от сестер отделений, а также нам звонят сами детские дома, потому что мы распространили информацию о своей помощи.
Пока мы только в Риге, но знаю, что нас ждут и в других городах. Очень надеюсь, что такая возможность будет.
По статистике, у нас не было больше 10 детей в месяц, и ситуацию по Риге мы покрываем, хотя с оговоркой - как когда.
Бывают и ситуации, когда необходимо одновременно 5 нянечек. В таких ситуациях приоритет для нас - дети из детских домов, потом дети из приемных семей и только потом дети из многодетных семей.
Инициативу может поддержать каждый!
1) Просто позвонив по номеру 90006770. Одним звонком вы жертвуете 7.11 евро.
2) Сделав пожертвование на реквизиты Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" / Reģ.nr. 50008227331 / LV16HABA0551044535242
facebook.com/lielasrupes
Ты регулярно сообщаешь о собранных пожертвованиях - эти суммы варьируют от месяца к месяцу... Как живет проект с финансовой точки зрения?
После сюжета на ЛТВ мы собрали рекордную сумму в 8000 евро. А в среднем в месяц мы собираем 200 - 300 евро. Бывает, что с телефона пожертвований приходят 40 евро, которые мы и платим оператору за услугу.
Мы платим за эту услугу, и пока не будем закрывать номер, потому что я вижу, что есть люди, которые звонят регулярно, например, я вижу в отчетах, что один номер позвонил 100 раз, а это уже более 700 евро от одного человека. Из-за них я не хочу закрывать эту линию.
Многие спрашивают, почему 7,11 евро, так много, - мой ответ, потому что аудитория наша маленькая, и с 1,50 евро мы бы собрали намного меньше. Но я хотела бы встретиться с Lattelecom - может, у них есть возможность снять с нас абонентскую оплату в 40 евро.
Еще на самом деле только что, 30 ноября, закончился проект от Latvenergo - мы получили почти 22 000 евро для инициативы, и это стало нашей основой, чтобы оплатить зарплаты нянечек.
Благодаря этому проекту и тому сюжету, у нас есть небольшие накопления. Трудно сказать, насколько этого хватит, но исходя из того, что весь месяц работают все шесть девушек, - в среднем это 3000 евро ежемесячно.
На три месяца у нас пока есть, но понятно, что надо на будущие. Конечно, я планирую снова писать проект и подать заявку в тот же Latvenergo или Latvijas Valsts Meži...
Я видела, что у вас была рождественская акция - собрать подарочки для детей... Все собрали?
Да, мы укомплектуем все, что получили. Уже сейчас знаем, что точно подарим троим детям. Видим, что отзывчивость большая, мы никому не отказываем, все принимаем.
Мы с радостью порадуем и потом, в январе, феврале. Мы для всех деток готовили вещички, игрушки.
Некоторые приезжают в больницу с одним бодиком, и тот надевать не хочется... Мы и так обеспечивали вещи, памперсы, игрушки...
Мы будем только рады такой помощи. Можно писать мне. В больнице нам теперь присвоили шкафчик, где все хранить. И за время проекта мы купили развивающие игрушки, сенсорные, мячики и все самое необходимое.
Куда ты идешь в будущем?
Я хотела бы расширить инициативу, как минимум, на еще один город, Лиепаю, например. Понемногу становится понятно, что это мог бы быть и Даугавпилс. Мне писали, что там есть реальная необходимость.
За это время была ли какая-то поддержка со стороны государства?
В принципе нет. Я однажды обратилась в Министерство благосостояния с вопросом, сколько детей из детдомов проходят через больницы, потому что в больницах такой учет не ведут, но и там ответа не получила. Вот и вся коммуникация с государством.
Знаю, что были собрания с представителями больницы, есть ли необходимость в поддержке таких детей, но со мной потом никакой связи не было...
Как реагировала Детская больница, легло ли тебя приняли?
Очень быстро после того поста 31 августа, буквально спустя пару недель, состоялась встреча с больницей. У нас уже был план, мы не пришли как белый лист, у меня была команда. Был юрист, который помогал.
На первую встречу я не пошла одна, со мной была девушка, которая работала нянечкой, был представитель из общества "Латвийский христианский альянс для сирот" и мама из приемной семьи. И там тоже были четверо со стороны больницы.
У больницы были вопросы и большой скепсис, потому что мы не первые и не последние с такой идеей...
Самым плохим оказался предыдущий опыт, который провалился. Мой подход отличался тем, что это не будет добровольная работа, потому что в долгосрочной перспективе я не вижу, как удержать команду, ведь всем людям необходимо оплачивать счета, есть - я сразу знала, что это не будет на добровольной основе.
Скептически относились к тому, сколько мы протянем и время от времени я слышу такие домыслы, что мы будем делать, когда у нашей конторы закончатся деньги...
Конечно, сейчас больница очень нас хвалит. Врачи, которые наблюдают детей, по-настоящему ценят работу девочек и видят разницу.
Мы чувствуем огромную поддержку старшей медсестры Иниты Стуре -Стурини - ее сердечное отношение и вера в то, что это действительно необходимо. Мы ее называем Больничной мамой для нас.
Какие главные выводы ты сделала для себя, пройдя путь от поста до сегодняшнего дня?
Наверно, главное - это то, что все возможно. Мне сначала казалось, что у меня нет опыта в этом, что я одна, как я это сделаю, и чем я такая особенная, чтобы у меня все получилось, но потом я поняла, что это все нормальные вопросы, которые рождаются у каждого, начиная что-то новое, не надо бояться, когда ты что-то хочешь делать, будут люди, которые готовы поддержать, помочь реально на деле... Это мотивирует.
Я горжусь, что все получилось, вот вот будет год, и я горжусь этими фантастическими девушками с ощущением миссии и любовью к работе как к призванию.
Говоря о детях - на самом деле они не встречали нас с распростертыми объятиями, скорее даже наоборот, потому что они не привыкли получать внимание и заботу, но потом, конечно, счастье и радость быть рядом.
Дети ценят и особенно родители из многодетных семей. У нас есть девочка, которой мы помогаем с первого дня проекта, и ее мама называет нас ангелами, которые пришли в ее жизнь!
Со своей стороны Русский TVNET призывает всех стать добрыми ангелами для кого-то, кому это по-настоящему необходимо... Дарите добро, и оно обязательно к вам вернется!