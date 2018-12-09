Эстонка в Индии: за три месяца мне стало ясно, что тормозит развитие этой страны

Не ходи, там обезьяна

Уже в первые дни пришлось привыкнуть к тому, что утром по дороге в туалет или открывая балконную дверь, будишь ящерицу, удобно устроившуюся в твоем доме. Кузнечики здесь в три раза больше и прыгают выше, а гуляя в темноте нужно остерегаться змей.

Обезьяны здесь не какие-нибудь милашки, которых турист может покормить бананами на вечеринке. Видела, как мартышка из-за арахиса прыгает на спину мужчине или таким же образом пытается напасть на ребенка, в последнем случае спасла оконная решетка. Правда, большую часть времени они занимаются своими делами и не интересуются людьми, но дети боятся их как огня. И учитывая, что многие местные обезьяны питаются отходами, то быть укушенным этими зубами не хотелось бы.

К домашним животным здесь тоже относятся совсем иначе. Однажды 18-летняя девушка в страхе убежала при виде крохотного котенка, который забрел во двор детского дома. И когда Хенар поднял животное с земли и взял на руки, девушка была в полном шоке. Сюда же относятся многочисленные прогулки, которые ушли на то, чтобы объяснить детям, что в проходящих мимо собак не нужно бросать камни, пишет для портала Reisile Сандра, которая уехала добровольцем в Индию.

А у нас иначе

Отношение индийцев к времени стоило нам обоим нервных клеток. Очевидно, что в этой стране мало тех, кто знаком с персонажем Карлсоном, но мышление у них совсем как у него: "Возможно, приду в четыре, может быть, в пять, но на самом деле – не раньше шести". Однажды нам сказали быть готовыми к 8.30, чтобы автомобиль мог за нами заехать. В 10.30 я получила сообщение, что машина выехала к нам. Один из местных коллег сказал, что индийцы воспринимают время иначе, и был горд этим красивым объяснением.

И дело не только в непунктуальности, иногда время единодушно тратят впустую. Школьные автобусы привозят детей на место к восьми часам, уроки же начинают не раньше 8.30. До торжественного акта детей собирают зале и только тогда начинают устанавливать звуковые колонки и все остальное, дети ждут (удивительно терпеливо) около сорока минут. В перерывах обсуждали между собой, как далеко бы продвинулось в развитии их государство, если бы все часы безделья посвятили работе или учебе?

Бездельничаешь или отказываешься

Некоторое время назад я всерьез намеревалась вернуться домой раньше запланированного, уже в декабре. Были недели, когда большую часть времени мы просто сидели в конторе – у важных шишек нет времени на то, чтобы искать работу добровольцам, а у работников нижнего звена для этого недостаточно знаний. Для того, чтобы получить доступ и право управлять аккаунтами организации в соцсетях, ушло примерно две недели, хотя мы ожидали, что это будет нашей рабочей обязанностью. Из-за всего этого Хенар, очевидно, был рад, что его пребывание тут закончится через пару недель. Любящие бездельничать индийцы фрустрации двух эстонцев не поняли совсем и потому у них не получалось переубедить меня. И все же я решила здесь остаться?

Мы и очень любящий селфи младший мальчик в семье. ФОТО: Sandra Võsaste erakogu