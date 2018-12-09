Эстонка в Индии: за три месяца мне стало ясно, что тормозит развитие этой страны

К домашним животным здесь тоже относятся совсем иначе. Однажды 18-летняя девушка в страхе убежала при виде крохотного котенка, который забрел во двор детского дома. И когда Хенар поднял животное с земли и взял на руки, девушка была в полном шоке. Сюда же относятся многочисленные прогулки, которые ушли на то, чтобы объяснить детям, что в проходящих мимо собак не нужно бросать камни, пишет для портала Reisile Сандра, которая уехала добровольцем в Индию.
Новая жизнь в Индии
Я уже третий месяц живу на юге Индии, в городе Кадапа с населением в 400 000 человек. Мы с Хенаром приехали из Эстонии добровольцами в организацию Aarti for Girls. У них здесь детский дом и школа, также здесь проводятся различные проекты, связанные с правами женщин. Поскольку семьи бросают в основном девочек, в детском доме, где живет около сотни человек, находится всего два мальчика. В школе их примерно поровну – там учится много детей, у которых есть родители, но они не могут дать им другого образования. Люди там живут, как в нашей столице, но также там есть и сельская местность – на работу нас провожают стада коз и красивые зеленые горы. Как часто бывает в сельской местности, народ здесь консервативный и придерживается древних традицией, поэтому над тем, чтобы роль женщины в обществе изменилась, нужно еще много работать.
Наша здешняя семья состоит из матери и троих детей, мы живем в маленьком домике, который называют guesthouse (гостевой дом), который предназначен только для размещения добровольцев. Уже вечером, когда поблагодарила маму за вкусный ужин, ее 10-летняя дочка сказала мне: "Ты - член семьи. Ты не должна благодарить". За три месяца мы привыкли как к этому, так и ко многим другим местным странностям.
Я нарежу тебе еду?
В первый вечер на столе был пшеничный хлеб чапати, рис, жареные овощи и дал – густой соус из бобовых. На самом деле этой же едой кормят и сейчас, варьируются только овощи и пряности. Как известно, едят в Индии руками, точнее – одной рукой. Рис просто не хотел прилипать к пальцам. Чувствовала себя лисой из сказки, которую пригласили в гости журавли.
Мы взяли предложенные ложки, чтобы как-то закончить прием пищи. Следующим вечером 13-летний "брат" сказал, что если нужно, они могут порезать нам чапати на кусочки, чтобы было удобнее есть. Спасибо, но точно нет – хотим есть, как индийцы. Брат не понял, почему − нам же неудобно. Индийцам очень важно, чтобы у гостей все было и чтобы им было хорошо, иногда из-за этого появляются "удушающее" чувство. Таким образом, некоторое время мы ощущали на себе пристальные взгляды членов семьи, когда боролось с рисовыми зернами, на сегодняшний день это себя оправдало – едим, как индейцы, если не считать чавканья и отрыжки.
Однажды в воскресенье мать семейства сообщила, что на обед - курица. Я отнеслась к этой новости довольно равнодушно, а для Хенара после почти месяца растительной пищи это был блаженный момент. После первого кусочка мы оба поняли, что могли бы и дальше питаться корнеплодами. Мясо было таким пряным, что заслезились глаза и потек нос, после первого куска вообще не чувствовали вкуса. Большую часть курицы составляли кости. И это была не ножка, с которой можно спокойно соскрести мясо, а маленькие кусочки курицы и крохотные кости в каждом куске. Представила, как мясник взял целую курицу и разрезал ее на кубики чем-то вроде ракетки. К счастью, в нашей семью едят курицу примерно два раза в месяц. А если повезет, то и реже.
Не ходи, там обезьяна
Уже в первые дни пришлось привыкнуть к тому, что утром по дороге в туалет или открывая балконную дверь, будишь ящерицу, удобно устроившуюся в твоем доме. Кузнечики здесь в три раза больше и прыгают выше, а гуляя в темноте нужно остерегаться змей.
Обезьяны здесь не какие-нибудь милашки, которых турист может покормить бананами на вечеринке. Видела, как мартышка из-за арахиса прыгает на спину мужчине или таким же образом пытается напасть на ребенка, в последнем случае спасла оконная решетка. Правда, большую часть времени они занимаются своими делами и не интересуются людьми, но дети боятся их как огня. И учитывая, что многие местные обезьяны питаются отходами, то быть укушенным этими зубами не хотелось бы.
К домашним животным здесь тоже относятся совсем иначе. Однажды 18-летняя девушка в страхе убежала при виде крохотного котенка, который забрел во двор детского дома. И когда Хенар поднял животное с земли и взял на руки, девушка была в полном шоке. Сюда же относятся многочисленные прогулки, которые ушли на то, чтобы объяснить детям, что в проходящих мимо собак не нужно бросать камни, пишет для портала Reisile Сандра, которая уехала добровольцем в Индию.
А у нас иначе
Отношение индийцев к времени стоило нам обоим нервных клеток. Очевидно, что в этой стране мало тех, кто знаком с персонажем Карлсоном, но мышление у них совсем как у него: "Возможно, приду в четыре, может быть, в пять, но на самом деле – не раньше шести". Однажды нам сказали быть готовыми к 8.30, чтобы автомобиль мог за нами заехать. В 10.30 я получила сообщение, что машина выехала к нам. Один из местных коллег сказал, что индийцы воспринимают время иначе, и был горд этим красивым объяснением.
И дело не только в непунктуальности, иногда время единодушно тратят впустую. Школьные автобусы привозят детей на место к восьми часам, уроки же начинают не раньше 8.30. До торжественного акта детей собирают зале и только тогда начинают устанавливать звуковые колонки и все остальное, дети ждут (удивительно терпеливо) около сорока минут. В перерывах обсуждали между собой, как далеко бы продвинулось в развитии их государство, если бы все часы безделья посвятили работе или учебе?
Бездельничаешь или отказываешься
Некоторое время назад я всерьез намеревалась вернуться домой раньше запланированного, уже в декабре. Были недели, когда большую часть времени мы просто сидели в конторе – у важных шишек нет времени на то, чтобы искать работу добровольцам, а у работников нижнего звена для этого недостаточно знаний. Для того, чтобы получить доступ и право управлять аккаунтами организации в соцсетях, ушло примерно две недели, хотя мы ожидали, что это будет нашей рабочей обязанностью. Из-за всего этого Хенар, очевидно, был рад, что его пребывание тут закончится через пару недель. Любящие бездельничать индийцы фрустрации двух эстонцев не поняли совсем и потому у них не получалось переубедить меня. И все же я решила здесь остаться?
Я не думаю, что в течение оставшихся трех месяцев я начну понимать их методы работы, также я не буду пытаться в одиночку их изменить. Мне просто кажется, что если уеду раньше, то потом страшно в себе разочаруюсь. И в действительности это странное государство еще столько всего может предложить – успею погрешить еще по меньшей против десяти местных правил поведения, познакомиться еще с одним процентом местной религиозной жизни (ой, это займет много времени) и попробовать еще как минимум сотню местных карри. Февраль покажет, правильным ли было мое решение.